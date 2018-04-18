Смартфон Bluboo S3 с батареей на 8500 мАч продается за 150 долларов

Разработчик постарался максимально улучшить новую модель таким образом, чтобы покупатели видели интерес в приобретении Bluboo S3 по различным критериям выбора. Использование столь мощного аккумулятора позволяет на протяжении 5-6 дней активно использовать смартфон без необходимости подключения к зарядному устройству. Кроме того, здесь экран получил соотношение сторон 18 на 9, чем могут похвастаться далеко не все новые модели. Также новинка сможет порадовать возможность распознавания лица владельца, а также сканером отпечатков пальцев.Теперь владельцы Bluboo S3 смогут спокойно эксплуатировать свой гаджет, не переживая о царапинах и отпечатках, так как корпус выполнен из прочного материала. Получить новейший смартфон по весьма привлекательной цене возможно лишь при заказе его с 18 по 24 апреля, тогда как позже устройство будет продаваться на 50 процентов дороже.