Реальные доходы россиян за март месяц упали на 0,5%

Денежные доходы населения только в марте текущего года уменьшились на 0,5% относительно февраля месяца, когда доходы подскочили на 34%, по официальным данным. Росстат также сообщает, что в годовом исчислении реальные доходы возросли весной этого года на 4,1%, потому реального паденитя уровня жизни не произошло накануне выборов.Одновременно специалисты службы отметили, что среднемесячная заработная плата достигла почти 42 тыс. рублей , показав рост по сравнению с таким же периодом 2017 года. При этом "реальная зарплата" (за минусом инфляции) - увеличилась на 6,45% (за год) и возросла на 2,77% в помесячном сопоставлении.