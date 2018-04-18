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Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев

Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев, которая преподавала хореографию на "Дом-2" и в итоге сдружилась с участником проекта.

Месяц назад бывший парень Виктории Комиссаровой, так и не дождавшись её возвращения на телестройку, был позорно выгнан организаторами.

Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев

Герой пытался флиртовать с Марго Овсянниковой и в какой-то момент пара была готова завязать отношения, однако мелочный характер Шоки не дал ему сохранить одну единственную позицию, из-за чего он то делал комплименты теледиве, то осуждал её за спиной.

Единодушным голосованием Антон был изгнан и заявил, что копит деньги на обратный билет в Соединённые Штаты, дабы никогда больше в Россию не возвращаться. Однако, судя по Instagram звезды, из Москвы он не уехал и, по слухам, проживает с молодой матерью-одиночкой.

Именно её фотографии мелькают в его блоге, наполненные страстью и эротизмом. Вероятно, что Шоки и сам начал заниматься танцами вслед за новой пассией.

Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев

"Цените каждый момент вашей жизни! Я пересмотрел взгляды на многое, и в моей жизни всё стало намного лучше. Люблю жизнь". - пишет блогер на своей странице.

Ранее Виктория Комиссарова заявила, что ничего не должна Лизе Триандафилиди.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:47
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