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Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил более мощный дизель

Сегодня в Индии состоялась официальная презентация новейшего семиместного кроссовера Mahindra XUV500, который серьезно преобразился на фоне более устаревших модификаций автомобилей. Более того, теперь новинка сможет похвастаться также обновленным дизайном передней части кузова.

Отличить Mahindra XUV500 от предшественника не составит труда уже только исходя из того, что здесь применили новую светодиодную оптику, а также современную решетку радиатора. Также изменилась в кузове дверь багажника, которая в большей степени соответствует новому стилю автомобилей в современном мире. Несмотря на то, что ряд экспертов прогнозировали здесь серьезные изменения в салоне, однако материалы отделки практически остались нетронутыми, за исключением возможности выбора светло-бежевого цвета сидений.

Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил более мощный дизель


Если говорить о технических параметрах семиместного кроссовера Mahindra XUV500 , то в первую очередь следует учесть наличие 2,2-литрового дизельного силового агрегата с турбиной, который в общей сложности способен выдать порядка 155 л.с. мощности. Также заявлено, что автомобиль имеет 6-ступенчатую трансмиссию. Вполне возможно, что новая модификация получит более успешные показатели продаж, нежели предшественник. Приобрести кроссовер на местном рынке возможно по цене от 1,2 миллиона рупий.
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Добавил: maxran Сегодня, 18:30
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