Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил более мощный дизель

Отличить Mahindra XUV500 от предшественника не составит труда уже только исходя из того, что здесь применили новую светодиодную оптику, а также современную решетку радиатора. Также изменилась в кузове дверь багажника, которая в большей степени соответствует новому стилю автомобилей в современном мире. Несмотря на то, что ряд экспертов прогнозировали здесь серьезные изменения в салоне, однако материалы отделки практически остались нетронутыми, за исключением возможности выбора светло-бежевого цвета сидений.Если говорить о технических параметрах семиместного кроссовера Mahindra XUV500 , то в первую очередь следует учесть наличие 2,2-литрового дизельного силового агрегата с турбиной, который в общей сложности способен выдать порядка 155 л.с. мощности. Также заявлено, что автомобиль имеет 6-ступенчатую трансмиссию. Вполне возможно, что новая модификация получит более успешные показатели продаж, нежели предшественник. Приобрести кроссовер на местном рынке возможно по цене от 1,2 миллиона рупий.