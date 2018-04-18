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Николай Должанский отрастил брутальную бороду

Николай Должанский отрастил брутальную бороду, которая, по мнению одних его поклонников, изменила его в лучшую сторону, а, по версии других, лишь добавила ему лет.

Только придя на "Дом-2", один из самых известных участников шоу запомнился зрителю как лысоватый полный мужчина в вечно старых футболках, который не прочь выпить.

Николай Должанский отрастил брутальную бороду

Особых успехов за периметром Должанский также не сделал, да и со временем менялся лишь в худшую сторону, радуя разве что своим чувством юмора. Не так давно стало известно, что герой прошёл курс лечения от алкоголизма.

Его время от времени приглашают дать интервью "Дому-2" или обсудить проектную жизнь на "околодомовских" шоу, одно из которых анонсировал Глеб Жемчугов. Часто находясь в светском обществе, Николай решил освежить свой образ и отпустил бородку, которая в совокупности с полнотой сделала его большим добряком.

Николай Должанский отрастил брутальную бороду

Поклонникам знаменитости очень понравился его стилистический эксперимент, да и одет на фото Должанский был лучше, чем обычно. А вот критики отметили, что растительность на лице героя старит, да и жену ему давно пора найти, ведь не за горами одинокая старость.

Ранее Николай Должанский лечился от алкогольной зависимости.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:27
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