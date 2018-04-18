Николай Должанский отрастил брутальную бороду
Николай Должанский отрастил брутальную бороду, которая, по мнению одних его поклонников, изменила его в лучшую сторону, а, по версии других, лишь добавила ему лет.
Только придя на "Дом-2", один из самых известных участников шоу запомнился зрителю как лысоватый полный мужчина в вечно старых футболках, который не прочь выпить.
Особых успехов за периметром Должанский также не сделал, да и со временем менялся лишь в худшую сторону, радуя разве что своим чувством юмора. Не так давно стало известно, что герой прошёл курс лечения от алкоголизма.
Его время от времени приглашают дать интервью "Дому-2" или обсудить проектную жизнь на "околодомовских" шоу, одно из которых анонсировал Глеб Жемчугов. Часто находясь в светском обществе, Николай решил освежить свой образ и отпустил бородку, которая в совокупности с полнотой сделала его большим добряком.
Поклонникам знаменитости очень понравился его стилистический эксперимент, да и одет на фото Должанский был лучше, чем обычно. А вот критики отметили, что растительность на лице героя старит, да и жену ему давно пора найти, ведь не за горами одинокая старость.
Ранее Николай Должанский лечился от алкогольной зависимости.
Только придя на "Дом-2", один из самых известных участников шоу запомнился зрителю как лысоватый полный мужчина в вечно старых футболках, который не прочь выпить.
Особых успехов за периметром Должанский также не сделал, да и со временем менялся лишь в худшую сторону, радуя разве что своим чувством юмора. Не так давно стало известно, что герой прошёл курс лечения от алкоголизма.
Его время от времени приглашают дать интервью "Дому-2" или обсудить проектную жизнь на "околодомовских" шоу, одно из которых анонсировал Глеб Жемчугов. Часто находясь в светском обществе, Николай решил освежить свой образ и отпустил бородку, которая в совокупности с полнотой сделала его большим добряком.
Поклонникам знаменитости очень понравился его стилистический эксперимент, да и одет на фото Должанский был лучше, чем обычно. А вот критики отметили, что растительность на лице героя старит, да и жену ему давно пора найти, ведь не за горами одинокая старость.
Ранее Николай Должанский лечился от алкогольной зависимости.