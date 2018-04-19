People признал Пинк самой красивой женщиной года

Известная американская поп-дива Пинк в одном из своих интервью поведала представителям прессы о своем детстве и юношестве. По словам поп-звезды, ее детство было очень хорошим, а родители более, чем положительными: папа продавал страховки, а мама работала целыми днями. В это время будущая звезда вместе с братом каталась на велосипедах днями напролет, а также играла в лесу, где они лазили по деревьям, спасая животных. Физические упражнения и гимнастика были таким же важным занятием в жизни Пинк, как и все остальное.Не так давно в прессе появлялась информация о том, что Пинк хочет переехать в Австралию на ПМЖ. Она даже ищет недвижимость в округе Виктория. Здесь проживают многие богатые и влиятельные люди, поэтому территория хорошо охраняется и не возникает никаких сложностей в частной жизни местных жителей.