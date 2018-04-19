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People признал Пинк самой красивой женщиной года

По версии модного глянца People певица Пинк признана самой красивой женщиной года. Снимок поп-звезды появился на обложке специального выпуска.

People признал Пинк самой красивой женщиной года


Известная американская поп-дива Пинк в одном из своих интервью поведала представителям прессы о своем детстве и юношестве. По словам поп-звезды, ее детство было очень хорошим, а родители более, чем положительными: папа продавал страховки, а мама работала целыми днями. В это время будущая звезда вместе с братом каталась на велосипедах днями напролет, а также играла в лесу, где они лазили по деревьям, спасая животных. Физические упражнения и гимнастика были таким же важным занятием в жизни Пинк, как и все остальное.

Не так давно в прессе появлялась информация о том, что Пинк хочет переехать в Австралию на ПМЖ. Она даже ищет недвижимость в округе Виктория. Здесь проживают многие богатые и влиятельные люди, поэтому территория хорошо охраняется и не возникает никаких сложностей в частной жизни местных жителей.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 04:00
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