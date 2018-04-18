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Зрители подозревают, что Марго Овсянникова вернулась к работе в эскорте

Поклонникам скандально известного реалити-шоу «Дом-2» прекрасно известно, что многие участницы в прошлом работали в эскорт услугах.

Зрители подозревают, что Марго Овсянникова вернулась к работе в эскорте

Такое позорное занятие уже давно перестало обсуждаться в рамках телестройки, ведь появляясь на Поляне, девушки якобы начинают совсем другую жизнь, вот только по факту только набивают себе цену, уверены хейтеры «Дома-2».

Накануне в соцсетях стали появляться слухи о том, что Маргарита Овсянникова снова вернулась к работе в эскорте. Блондинка по-прежнему является полноправной участницей проекта, однако стала довольно редко появляться в эфирах.

Поклонники реалити-шоу тут же начали предполагать, что это связанно с огромной востребованностью девушки у мужчин, которые посетив Сейшельские острова - заказывают её в свой номер.

Стоит заметить, что в разное время в периметре тропической площадки было много участниц, которые находились там без отношений. Судя по разным слухам, героини телестройки неплохо зарабатывали эскортом, продолжая являться участницами с разрешения организаторов проекта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:21
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