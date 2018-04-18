Зрители подозревают, что Марго Овсянникова вернулась к работе в эскорте

Такое позорное занятие уже давно перестало обсуждаться в рамках телестройки, ведь появляясь на Поляне, девушки якобы начинают совсем другую жизнь, вот только по факту только набивают себе цену, уверены хейтеры «Дома-2».Накануне в соцсетях стали появляться слухи о том, что Маргарита Овсянникова снова вернулась к работе в эскорте. Блондинка по-прежнему является полноправной участницей проекта, однако стала довольно редко появляться в эфирах.Поклонники реалити-шоу тут же начали предполагать, что это связанно с огромной востребованностью девушки у мужчин, которые посетив Сейшельские острова - заказывают её в свой номер.Стоит заметить, что в разное время в периметре тропической площадки было много участниц, которые находились там без отношений. Судя по разным слухам, героини телестройки неплохо зарабатывали эскортом, продолжая являться участницами с разрешения организаторов проекта.