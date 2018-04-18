Zotye начала серийное производство роскошного кроссовера Traum Meet 3
Сегодня стало известно, что китайская автомобильная компания Zotye начала производство новейшего кроссовера Traum Meet 3, стоимость которого удалось рассекретить значительно раньше. Ряд экспертов уже высоко оценили роскошную модель, которая существенно преобразилась на фоне предшественников.
Известно также, что основой для данной новинки послужил другой не менее успешный кроссовер Zotye SR7, который по своему виду во многом походит на немецкий внедорожник Mercedes-Benz GLA-Class. Несмотря на то, что данная модель не относится к числу дорогостоящих моделей, известно, что в продаже предложат модификацию с единственным вариантом силового агрегата. В частности, под капотом 1,5-литрового двигателя 150 л.с. Что касается трансмиссии, то здесь предложат на выбор покупателям механическую трансмиссию или вариатор.
Известно, что данный автомобиль можно приобрести на китайском рынке по цене 80 тысяч юаней за самую скромную комплектацию. Однако более требовательные автолюбители смогут приобрести и дорогую версию за 120 тысяч юаней. Не исключено, что новый китайский внедорожник окажется весьма востребованным для российских автолюбителей, заинтересованных в машинах среднего уровня.
Известно также, что основой для данной новинки послужил другой не менее успешный кроссовер Zotye SR7, который по своему виду во многом походит на немецкий внедорожник Mercedes-Benz GLA-Class. Несмотря на то, что данная модель не относится к числу дорогостоящих моделей, известно, что в продаже предложат модификацию с единственным вариантом силового агрегата. В частности, под капотом 1,5-литрового двигателя 150 л.с. Что касается трансмиссии, то здесь предложат на выбор покупателям механическую трансмиссию или вариатор.
Известно, что данный автомобиль можно приобрести на китайском рынке по цене 80 тысяч юаней за самую скромную комплектацию. Однако более требовательные автолюбители смогут приобрести и дорогую версию за 120 тысяч юаней. Не исключено, что новый китайский внедорожник окажется весьма востребованным для российских автолюбителей, заинтересованных в машинах среднего уровня.
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Добавил: maxran Сегодня, 18:19