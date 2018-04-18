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Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались из-за кровати

Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались из-за кровати в комнате, где последняя ночует со своим парнем Александром Гобозовым.

Одинокие героини "Дома-2", ища повод дать зрителю хоть какую-то пищу для глаз, придумывают причины для потасовок буквально из любой мелочи. То участники ссорятся из-за еды, то не могут поделить вип-домики и вип-комнаты, то демонстративно расхаживают по чужой территории и даже ложатся в чужую постель.

Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались из-за кровати

Недавний эпизод телестройки напомнил её поклонникам саму Жарикову, которая приходила в спальню к Алёне Савкиной покритиковать хозяйские способности последней и позлить интрижкой с Ильёй Яббаровым.

Борисевич, судя по всему, взялась за Гобозова и решила отомстить тому за лежание на кровати в женской комнате, где постелили новый матрац.

Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались из-за кровати

Виктория, однако, разлеглась прямо на расправленной постели, которую пара не удосужилась заправить, и Жариковой такой выпад не понравился. Хотя Ольга всеми силами старалась избежать конфликта, вытянуть Борисевич за ноги всё же пришлось.

Ранее зрители были уверены, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов намеренно расстались.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:09
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