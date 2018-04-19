«Яндекс» планирует внедрение «Алисы» в бытовую технику
Выход на новый уровень запланирован компанией «Яндекс» с помощью внедрения в импортную технику голосового помощника «Алиса». Представителями интернет-гиганта ведутся активные переговоры с руководством крупнейших производителей. Планируется скорое появление российского голосового ассистента в телевизорах, холодильниках и составе прочих бытовых устройств.
Для реализации данных возможностей, разработчиками «Яндекс» использована специальная технология - Yandex.iO, предназначенная для оснащения любой техники искусственным интеллектом. Имея в своем составе «Алису», устройства получат возможность выполнения множества функций, в том числе отвечать на вопросы пользователей. Например, при внедрении голосового помощника в телевизор, появится режим самостоятельного переключения каналов, а так же открытия многих приложений и прочее. В ситуации с холодильником, «Алиса» может проводить анализ и сообщать хозяину про испорченные продукты.
Переговоры по технической реализации ведутся с ведущими компаниями, такими как LG, Lenovo, Bork и многими другими. Как сообщили в «Яндексе», установка «Алисы» практически не повлияет на итоговый ценник устройств, так как реализация технических возможностей голосового ассистента не потребует больших ресурсов.