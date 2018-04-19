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Ученые: Пересадка кала поможет улучшить работу мозга

Группе научных сотрудников из Университета Содружества Виргинии удалось повысить эффективность мозговой деятельности за счет пересадки кала. Такое направление в трансплантологии эксперты считают перспективным.

Ученые: Пересадка кала поможет улучшить работу мозга


В рамках проведенного Международного съезда касательно вопросов болезней печени исследователи из Университета Содружества Виргинии озвучили теорию благотворного влияния пересадки кала. Кроме того, американские ученые привели пример того, как пересадка фекалий от пациента с циррозом печени к больному, у которого диагностировали расстройство мозга, помогла последнему излечиться полностью. К больному, у которого наблюдались нарушения функционирования ЦНС, вернулась память и речь. В настоящий момент новый подход к лечению заболеваний ЦНС внимательно изучается специалистами.

Ученые планируют провести масштабное исследование с большим количеством волонтеров для того, чтобы понять – правильное ли направление они выбрали. Может быть, в будущем пересадка кала сможет спасти больных от комы и, более того, от смерти.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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