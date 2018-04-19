Суд раскрыл секрет главного трюка Дэвида Копперфильда

К. Кеннер дал показания вследствие предъявления иска мужчиной, который якобы пострадал в ходе шоу в 2013 году. Продюсер отмечает, что Гэвин Кокс не мог себе вывихнуть плечо, участвуя в главном трюке Дэфида Копперфильда. Особенность «исчезновения людей» у данного иллюзиониста заключается в артистах, которых заранее готовят. В свою очередь они через закрытый шторами коридор прогоняют с фонариками выбранных из зала людей на кухню, а потом на улицу. Участников через время заводят обратно, для того, чтобы они в конце программы появились в толпе. У людей, которых уводят, на пути отсутствуют какие-либо преграды. Вследствие этого истец не мог ничего себе повредить. Фокус с исчезновением участников уже давно не проводился.Пострадавший сказал, что всех отправили через секретный темный ход. Он во время бега упал, вывихнув себе плечо. Данное мероприятие проводили в комплексе MGM Grand. Британец на лечение выложил $400 000.