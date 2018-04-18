Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые заболевания у человека

Разработчиками интернет-корпорации показана своя разработка «умного» микроскопа, способного помочь при обнаружении и исследовании рака разного типа. По виду это известная многим и привычная конструкция оптического микроскопа, только модифицированного применением модуля, работающего на алгоритмах искусственного интеллекта и дополненной реальности.Как рассказали ученые, модификацию модели оптического микроскопа добавили возможность искусственного интеллекта, специально для удобства онлайн режима работы. Это направление потребовало создания экрана дополненной реальности, соединенного оптикой, обеспечивающей работу нейронной сети, которая выявляет рак и исполняет алгоритмы, относящиеся к ИИ.Образцы материалов находятся перед фокусом объектива. Полученное изображение оценивает специалист, а через трансляцию в компьютер, к обработке подключается искусственный интеллект. В режиме реального времени ИИ выявляет в тканях образца пораженные клетки. Микроскоп уже успешно протестирован, показав точность диагностики на высоком уровне. Планируется его использование для оценки клеток при любых известных заболеваниях.