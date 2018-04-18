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Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые заболевания у человека

Корпорацией Google разработан компьютер, умеющий обнаруживать раковые клетки. В новую машину заложили возможности аналога современного оптического микроскопа, который использует механизм дополненной реальности и способности искусственного интеллекта.

Разработчиками интернет-корпорации показана своя разработка «умного» микроскопа, способного помочь при обнаружении и исследовании рака разного типа. По виду это известная многим и привычная конструкция оптического микроскопа, только модифицированного применением модуля, работающего на алгоритмах искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые заболевания у человека


Как рассказали ученые, модификацию модели оптического микроскопа добавили возможность искусственного интеллекта, специально для удобства онлайн режима работы. Это направление потребовало создания экрана дополненной реальности, соединенного оптикой, обеспечивающей работу нейронной сети, которая выявляет рак и исполняет алгоритмы, относящиеся к ИИ.

Образцы материалов находятся перед фокусом объектива. Полученное изображение оценивает специалист, а через трансляцию в компьютер, к обработке подключается искусственный интеллект. В режиме реального времени ИИ выявляет в тканях образца пораженные клетки. Микроскоп уже успешно протестирован, показав точность диагностики на высоком уровне. Планируется его использование для оценки клеток при любых известных заболеваниях.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:52
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