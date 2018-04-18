Китай готовит ответный удар на торговые санкции США
Как сообщает представитель государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн, Китай готовится воплотить в жизнь свой план, который должен дать ответ властям США за наложение торговых санкций. Помимо этого чиновник отметил, что данный конфликт между двумя странами можно держать под контролем, и особого ущерба экономике Китая от этого нанесено не будет.
Янь Пэнчэн считает, что эта проблема относится к экономике страны, но при этом система будет нормально функционировать даже с учетом сегодняшней ситуации.
Напомним, что все началось с указа «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписанного Дональдом Трампом. Данный закон решили разработать после того как правительство КНР обвинили в нарушении прав на интеллектуальную собственность корпораций США. Таким образом, у американских властей есть возможность вводить ограничение на ввоз продукции из Китая.
Помимо этого Трамп говорил о введении налогов на экспорт для Китая, сумма которых может достигать 150 миллиардов долларов в год. Китайцы считают этот поступок нарушением принципов Всемирной торговой организации.
Янь Пэнчэн считает, что эта проблема относится к экономике страны, но при этом система будет нормально функционировать даже с учетом сегодняшней ситуации.
Напомним, что все началось с указа «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписанного Дональдом Трампом. Данный закон решили разработать после того как правительство КНР обвинили в нарушении прав на интеллектуальную собственность корпораций США. Таким образом, у американских властей есть возможность вводить ограничение на ввоз продукции из Китая.
Помимо этого Трамп говорил о введении налогов на экспорт для Китая, сумма которых может достигать 150 миллиардов долларов в год. Китайцы считают этот поступок нарушением принципов Всемирной торговой организации.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45