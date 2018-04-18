Китай готовит ответный удар на торговые санкции США

Янь Пэнчэн считает, что эта проблема относится к экономике страны, но при этом система будет нормально функционировать даже с учетом сегодняшней ситуации.Напомним, что все началось с указа «О борьбе с экономической агрессией Китая», подписанного Дональдом Трампом. Данный закон решили разработать после того как правительство КНР обвинили в нарушении прав на интеллектуальную собственность корпораций США. Таким образом, у американских властей есть возможность вводить ограничение на ввоз продукции из Китая.Помимо этого Трамп говорил о введении налогов на экспорт для Китая, сумма которых может достигать 150 миллиардов долларов в год. Китайцы считают этот поступок нарушением принципов Всемирной торговой организации.