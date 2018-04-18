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Экономисты: Центробанк начал резко выводить деньги из США

Российский Центробанк за 3 месяца вывел с рынка ценных бумаг США почти $12 млрд - это стало рекордом за всю историю игры на бирже. В результате активы российского правительства сократились до $94 млрд. По словам политологов, такое бегство с американского рынка стало результатом санкций против российских компаний и "олигархата".

Минфин CША последний раз опубликовал санкционный список российских компаний и олигархов, приближенных к Кремлю в апреле текущего года. Ранее такая акция была проведена дважды; и только сейчас российское правительство отреагировало - стало выводить финансовые вклады из США. По сообщению экономистов - "с рекордной за 2 года скоростью". Теперь российские чиновники переводят резервы в ценные бумаги европейских стран.

Экономисты: Центробанк начал резко выводить деньги из США


Также выведенные деньги начали размещать на депозитах в частных банках. Американцы сообщили, что Центробанк Российской Федерации с декабря по февраль перепродал американские гособлигации на сумму в $12 млрд (11,2% всех вложений в американские ценные бумаги). Однако оставшаяся сумма превышает 94 млрд ; и именно их американцы могут заморозить "из-за внешней политики Кремля".
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 22:45
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