Экономисты: Центробанк начал резко выводить деньги из США

Минфин CША последний раз опубликовал санкционный список российских компаний и олигархов, приближенных к Кремлю в апреле текущего года. Ранее такая акция была проведена дважды; и только сейчас российское правительство отреагировало - стало выводить финансовые вклады из США. По сообщению экономистов - "с рекордной за 2 года скоростью". Теперь российские чиновники переводят резервы в ценные бумаги европейских стран.Также выведенные деньги начали размещать на депозитах в частных банках. Американцы сообщили, что Центробанк Российской Федерации с декабря по февраль перепродал американские гособлигации на сумму в $12 млрд (11,2% всех вложений в американские ценные бумаги). Однако оставшаяся сумма превышает 94 млрд ; и именно их американцы могут заморозить "из-за внешней политики Кремля".