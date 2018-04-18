Возле Центрального вокзала Берлина нашли бомбу со Второй мировой войны

Местные власти и службы уже приняли необходимые меры безопасности, а также запланировали контролируемый взрыв, который должен состояться в пятницу. Для этого необходимо эвакуировать сотрудников клинического центра «Шарите». Известно, что там работает около 13 тысяч человек, а также находится на лечении около тысячи человека. Сегодня решается вопрос о том, как и когда проводить эвакуацию.По данным немецкого издания Tagesspiegel, операция по контролируемому взрыву может воспрепятствовать нормальному транспортному сообщению, поэтому власти планируют остановить на время работу аэропорта Берлин-Тегель.