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Возле Центрального вокзала Берлина нашли бомбу со Второй мировой войны

Как сообщается на страницах местной немецкой газеты Berliner Zeitung, возле Центрального вокзала в Берлине был найден авиационный снаряд времен Второй мировой войны. Отмечается, что бомба была найдена на территории строительной площадки вчера вечером.

Возле Центрального вокзала Берлина нашли бомбу со Второй мировой войны


Местные власти и службы уже приняли необходимые меры безопасности, а также запланировали контролируемый взрыв, который должен состояться в пятницу. Для этого необходимо эвакуировать сотрудников клинического центра «Шарите». Известно, что там работает около 13 тысяч человек, а также находится на лечении около тысячи человека. Сегодня решается вопрос о том, как и когда проводить эвакуацию.

По данным немецкого издания Tagesspiegel, операция по контролируемому взрыву может воспрепятствовать нормальному транспортному сообщению, поэтому власти планируют остановить на время работу аэропорта Берлин-Тегель.
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Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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