Татьяна Васильева покупает внукам недвижимость, чтобы помириться с невесткой

О разладах во взаимоотношениях между актрисой Татьяной Васильевой и ее невесткой Анастасией Бегуновой уже давно пишет пресса. Бывшая жена наследника артистки с детьми уехала в Германию и там вышла замуж. Но Бегунова посчитала, что ее дети имеют право на часть недвижимого имущества бабушки, невзирая на то, что они живут за границей. Сама же Васильева заявила, что это не так. В ответ на это невестка запретила ей видеться с внуками. За три года звездная бабушка сильно соскучилась за малышами и решила заключить мир с бывшей женой сына.В эфире передачи «Судьба человека» Татьяна Васильева рассказала, что должна была что-то сделать для внуков. Она решила купить каждому по квартире. Теперь у нее налаживается отношения с Анастасией. Актриса также добавила, что распоряжаться имуществом Бегунова будет по своему усмотрению.