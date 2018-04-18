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Татьяна Васильева покупает внукам недвижимость, чтобы помириться с невесткой

Актриса Татьяна Васильева хочет видеть внуков. Экс-супруга сына артистки нацелена получить часть недвижимого имущества в центре Москвы. Сама звезда кино решила поступить по-другому – она покупает внукам недвижимость ради того, чтобы помириться с невесткой.

Татьяна Васильева покупает внукам недвижимость, чтобы помириться с невесткой


О разладах во взаимоотношениях между актрисой Татьяной Васильевой и ее невесткой Анастасией Бегуновой уже давно пишет пресса. Бывшая жена наследника артистки с детьми уехала в Германию и там вышла замуж. Но Бегунова посчитала, что ее дети имеют право на часть недвижимого имущества бабушки, невзирая на то, что они живут за границей. Сама же Васильева заявила, что это не так. В ответ на это невестка запретила ей видеться с внуками. За три года звездная бабушка сильно соскучилась за малышами и решила заключить мир с бывшей женой сына.

Татьяна Васильева покупает внукам недвижимость, чтобы помириться с невесткой


В эфире передачи «Судьба человека» Татьяна Васильева рассказала, что должна была что-то сделать для внуков. Она решила купить каждому по квартире. Теперь у нее налаживается отношения с Анастасией. Актриса также добавила, что распоряжаться имуществом Бегунова будет по своему усмотрению.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:15
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