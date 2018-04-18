Во Франции нашли фрагмент капсулы корабля SpaceX

Эта новость появилась на телеканале BFMTV. Изначально об этой находке стало известно благодаря самим же фермерам, которые опубликовали соответствующее уведомление в социальной сети Twitter.Сообщение было необычным. Фермеры решили узнать у Илона Маска, не собирается ли он запустить трактор, чтобы тот упал где-то в районе острова и жители Кеменеса могли забрать его себе.В сети Интернет есть видеозапись и снимки с места, где был обнаружен фрагмент аппарата компании SpaceX.