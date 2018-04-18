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Во Франции нашли фрагмент капсулы корабля SpaceX

Стало известно, что фермеры, живущие на острове Кеменес, во Франции, смогли найти на берегу металлический фрагмент со знаком компании SpaceX. Предполагается, что это часть космического корабля Dragon.

Во Франции нашли фрагмент капсулы корабля SpaceX


Эта новость появилась на телеканале BFMTV. Изначально об этой находке стало известно благодаря самим же фермерам, которые опубликовали соответствующее уведомление в социальной сети Twitter.

Сообщение было необычным. Фермеры решили узнать у Илона Маска, не собирается ли он запустить трактор, чтобы тот упал где-то в районе острова и жители Кеменеса могли забрать его себе.

В сети Интернет есть видеозапись и снимки с места, где был обнаружен фрагмент аппарата компании SpaceX.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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