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"Короли фанеры": Яна Кошкина обошла Ольгу Бузову в пении под фонограмму

Яна Кошкина, актриса и ведущая шоу "Короли фанеры", обошла Ольгу Бузову в пении под фонограмму, опозорившись на концерте, где от неё не услышали ни одной живой ноты.

Занявшись музыкальной карьерой в 2017 году, теледива поучаствовала в слепых прослушиваниях шоу "Голос", где никто из судей не пожелал взять её в команду, однако зрители могли отметить неплохие голосовые данные у начинающей певицы.

"Короли фанеры": Яна Кошкина обошла Ольгу Бузову в пении под фонограмму

В то же время на большой сцене концерта "Весна - пора любви" Кошкина решила не рисковать. Свою новую песню "На красный свет" Яна спела от начала до конца под фонограмму, что не могла не заметить аудитория, обсудившая это в Сети.

Вокалистку стали сравнивать с Ольгой Бузовой, которая также не пренебрегает современными технологиями и редко импровизирует в живую. Так, в одном из своих влогов ведущая "Дома-2" попыталась спеть в машине "Течёт река Волга", однако откровенно не вытянула вокал.





"Ни разу не фанера". "Фанера дно". "Держишь планку! Как всегда плохо". - пишут критики под роликом с песней Кошкиной, но находятся и поклонники певицы. - "Не Алла Пугачёва, конечно, но поёшь-то хорошо". "Яна, может, мне показалось, но голос Ваш похож на голос Наташи Королёвой". "Классная, исполнение мне нравится, да, ВЫ сама шикарная сексапильная девушка".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:51
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