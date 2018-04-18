Татьяна Васильева заявила, что мужчин нельзя любить больше, чем себя

71-летняя актриса Татьяна Васильева замужем была дважды, причем за такими мужчинами, которые очаровали миллионы советских представительниц прекрасного пола. Однако сейчас артистка говорит, что не понятия не имеет, что такое замужняя женщина, и как вообще это должно быть.В жизни самой Татьяны Васильевой спокойной семейной жизни не получилось. Ее первым мужем стал однокурсник Анатолий Васильев, который довольно долгое время не обращал на Татьяну внимания. И все же она добилась от него взаимных чувств. Они прожили в браке, в котором у них появился на свет сын Филипп, 13 лет. Потом артистка влюбилась в Георгия Мартиросяна и развелась с Анатолием. Но брак со вторым супругом продлился недолго.Сама Васильева признает, что чувства к Мартиросяну были наваждением – ее подвела, «так называемая, любовь». Актриса разрушила свой первый брак ради «ничего», при этом лишив сына отца.По словам Татьяны, никто из бывших супругов ей ничем не помогал после развода, приходилось платить за свои ошибки, начинать все с нуля.