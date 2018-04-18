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Дмитрий Дюжев опроверг обвинения в употреблении наркотиков

Известный российский актер Дмитрий Дюжев назвал ложью недавние заявления в СМИ по поводу употребления наркотиков. Более того, кумир тысяч россиян и жителей других стран также подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни и регулярно посещает спортзал.

Даже несмотря на личное опровержение актером слуха о пристрастии к наркотикам, многие пользователи все же сомневаются в достоверности его слов. Дмитрий Дюжев также поспешил успокоить своих преданных фанатов, которые обеспокоены здоровьем актера. В настоящее время мужчина чувствует себя отлично и причин для беспокойства попусту нет. Актер также обратился к своим подписчикам с тем, чтобы они более аккуратно воспринимали информацию, которая поступает из непроверенных источников.

Дмитрий Дюжев опроверг обвинения в употреблении наркотиков


Поводом для появления слухов о наркотической зависимости Дмитрия Дюжева послужил выпуск игры «Клевер», где он очень час вытирал нос и облизывал губы. Именно эти действия послужили поводом для предположения о проблем со столь губительной зависимостью. Самые преданные фанаты актера все же не стали доверять непроверенной информации и пожелали Дюжеву дальнейших успех и отрицания тех слухов, которые переполнены социальные сети и не только.
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Добавил: maxran Сегодня, 16:50
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