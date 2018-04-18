Дмитрий Дюжев опроверг обвинения в употреблении наркотиков

Даже несмотря на личное опровержение актером слуха о пристрастии к наркотикам, многие пользователи все же сомневаются в достоверности его слов. Дмитрий Дюжев также поспешил успокоить своих преданных фанатов, которые обеспокоены здоровьем актера. В настоящее время мужчина чувствует себя отлично и причин для беспокойства попусту нет. Актер также обратился к своим подписчикам с тем, чтобы они более аккуратно воспринимали информацию, которая поступает из непроверенных источников.Поводом для появления слухов о наркотической зависимости Дмитрия Дюжева послужил выпуск игры «Клевер», где он очень час вытирал нос и облизывал губы. Именно эти действия послужили поводом для предположения о проблем со столь губительной зависимостью. Самые преданные фанаты актера все же не стали доверять непроверенной информации и пожелали Дюжеву дальнейших успех и отрицания тех слухов, которые переполнены социальные сети и не только.