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Глубокая пещера Италии поможет ученым обнаружить жизнь на Марсе

Что может сказать массивная пещера в Италии о жизни на Марсе и других планетах? Согласно новому исследованию ученых штата Пенсильвания, много. В работе, опубликованной в астробиологии, исследователи штата Пенсильвания определили биосигналы - или признаки присутствия жизни - около 1300 футов под землей в пещерах Фрассасси в центральной Италии.

Глубокая пещера Италии поможет ученым обнаружить жизнь на Марсе


«Используя эту среду в пещере, мы представляем пример обнаружения реальной жизни на других планетах», - сказала Дженн Макалади, профессор геофизики.

Первоначально команда Макалади изучала микробиологию и геохимию пещеры, когда они замечали нечто интригующее - изменения изотопного содержания атомов в минеральном гипсе, являющимся продуктом выветривания формирования пещеры. Не весь гипс образован микробами, но гипс, образованный микробами, будет иметь различное соотношение изотопов в атомах. Эта изотопическая вариация в сочетании с другими данными указывает на то, что жизнь играет активную роль в производстве гипса.

Команда собрала образцы гипса из стен пещеры, которые, вероятно, соприкасались с жидкостями или движущимся воздухом, и использовали масс-спектрометр для изучения изотопного соотношения гипса. Поскольку микробы ускоряют химические изменения, Макалади сказал, что присутствие изотопных биосигналов может быть использовано для выявления участия форм жизни в формировании других минералов, а не только тех, которые появляются в пещерах Фрассасси.

Структура пещер Frasassi, изобилующая жизнью на самом низком уровне пещеры и только остатками жизни, присутствующей на разных высотах выше, предлагает лабораторную установку в реальном мире для идентификации текущих и остаточных биосигналов.

На Марсе есть пещеры, образованные вулканической деятельностью, которая предлагает гостеприимную подземную среду для жизнедеятельности микробов. У Марса также есть жидкости, такие как углекислый газ и вода. Эти жидкости могут позволить микробам взаимодействовать с минералами, ускоряя химические реакции, как то, что было обнаружено в пещерах Фрассасси.

Макалади сказал, что она потратила около 15 лет, пытаясь определить биосигнал, который будет иметь отношение к фактической миссии на Марс. Она считает, что поиск надежных биосигналов является ключом к обнаружению жизни на других планетах.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:44
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