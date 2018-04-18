Россиянам предлагают получить Huawei Band 2 Pro бесплатно

Сообщается, что любой желающий имеет возможность поучаствовать в этой акции. Помимо подарочного фитнес-трекера Huawei Band 2 Pro покупателям предложат портативный накопитель энергии Huawei 10. Чтобы успеть поучаствовать в программе, необходимо сделать заказ одной из указанных выше моделей смартфонов до 12 мая.Стоит отметить, что браслет Band 2 Pro располагает защитной конфигурацией корпуса, с которым можно погружаться в воду на глубину до 50 метров. Также в системе имеется модуль GPS для отслеживания местоположения. Счетчик калорий и шагов будет предоставлять информацию о количестве энергии и активности пользователя. Из функций еще стоит выделить датчик пульса, калькулятор пройденного пути и индикатор состояния сна.Интересно, что на рынке трекер Band 2 Pro продается по цене 3 990 рублей. Таким образом, поучаствовав в акции, можно сэкономить неплохую сумму денег.