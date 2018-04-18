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Aston Martin анонсировал премьеру возрожденного суперкара DBS Superleggera

Компания Aston Martin планирует представить в июне этого года возрождённый спорткар DBS Superleggera. Представители компании опубликовали в сети тизерный видеоролик с изображением нового спорткара.

Aston Martin анонсировал премьеру возрожденного суперкара DBS Superleggera


Судя по опубликованным изображениям передняя часть автомобиля нового DBS Superleggera будет выполнена в том же стиле, что и актуальная модель бренда. По предположению экспертов под капотом спорткара может разместиться турбированный двигатель V12, генерирующий не менее 700 «лошадей».

По словам представителей компании Aston Martin, производители расширили границы мощности и дизайна, чтобы придать спорткару DBS Superleggera достойный характер. На рынке новый автомобиль составит конкуренцию таким моделям как Ferrari 812 Superfast и Bentley Continental GT.

Впервые индекс DBS был использован в 1967 году, в 2007 году компания Aston Martin его возродила ради автомобиля на основе DB9. Прежний Aston Martin DBS комплектовался силовым агрегатом V12 производительностью 517 лошадиных сил.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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