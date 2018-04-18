Aston Martin анонсировал премьеру возрожденного суперкара DBS Superleggera

Судя по опубликованным изображениям передняя часть автомобиля нового DBS Superleggera будет выполнена в том же стиле, что и актуальная модель бренда. По предположению экспертов под капотом спорткара может разместиться турбированный двигатель V12, генерирующий не менее 700 «лошадей».По словам представителей компании Aston Martin, производители расширили границы мощности и дизайна, чтобы придать спорткару DBS Superleggera достойный характер. На рынке новый автомобиль составит конкуренцию таким моделям как Ferrari 812 Superfast и Bentley Continental GT.Впервые индекс DBS был использован в 1967 году, в 2007 году компания Aston Martin его возродила ради автомобиля на основе DB9. Прежний Aston Martin DBS комплектовался силовым агрегатом V12 производительностью 517 лошадиных сил.