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Forbes оценил годовой доход Ольги Бузовой в 2,2 миллиона долларов

Forbes оценил годовой доход Ольги Бузовой в 2,2 миллиона долларов, учитывая гонорары за концерты и посты в Instagram, которые стабильно приносят блогерше по 300-500 тысяч рублей в месяц.

Финансы популярнейшей девушки в России интересуют публику уже давно, и не раз принимались попытки подсчитать, сколько именно денег зарабатывает знаменитость. Журнал Forbes, поставивший среди российских звёзд Бузову на почётное 14-е место, связался с директором Ольги, который приоткрыл завесу тайны.

Forbes оценил годовой доход Ольги Бузовой в 2,2 миллиона долларов

Арам Арчер (Ананян) является владельцем компании Archer Music Production's и продюсирует ведущую "Дома-2" уже несколько лет. Только за первые полгода, что она запела, на концертах удалось заработать 11 миллионов рублей.

Если быть конкретней, 45 минут выступления Бузовой обходятся в миллион рублей, клубный же концерт стоит 850 тысяч. Проанализировал доходы Ольги также Вадим Кормилицын из агентства "Звёзды и бренды". Он называет большинство проектов теледивы сугубо имиджевыми, за исключением Instagram с его 4-5 миллионным месячным вкладом на счёт блогерши.

В сравнении с 2016, прибыль Бузовой, по подсчётам Forbes, поднялась по 18 пунктам и за 2017 год составила более 2 миллионов долларов. Это говорит о том, что уже в 2018 звезда сможет занять не 14, а куда более высокое место в рейтинге.

Ранее к Ольге Бузовой на концерт приехали её "куколки".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:26
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