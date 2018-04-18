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Григорий Лепс удивил фанатов ультракороткой стрижкой

Приехавший в Германию с гастрольной программой известный российский певец Григорий Лепс, удивил фанатов ультракороткой стрижкой. Перед концертом в Мюнхене музыкант лишился привычной шевелюры.

Григорий Лепс удивил фанатов ультракороткой стрижкой


Легендарный российский певец Григорий Лепс приехал с гастрольной программой в Германию. В своем микроблоге в Instagram артист разместил фото, сделанное в Мюнхене, никак не заострив внимание на своей новой прическе.

Многочисленные поклонники тут же принялись активно обсуждать ультракороткую стрижку своего кумира. Стоит отметить, что почти никто не стал критиковать музыканта за то, что тот решил расстаться с шевелюрой темных волос. Очень многие отметили, что Григорий Лепс с новой прической стал выглядеть моложе и свежее, а также пожелали ему успехов в туре.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:15
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