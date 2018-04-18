Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже на российском рынке

На российском рынке Ford Explorer будет предложен с 6-цилиндровым атмосферным двигателем производительностью 249 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической коробкой передач SelectShift, а крутящий момент распределяется на обе оси.Базовая модификация кроссовера Ford Explorer для россиян обойдётся в 2 719 000 рублей, а стоимость «топовой» версии стартует от 3 162 000 рублей. На российском рынке автомобиль будет доступен в трёх комплектациях — XLT, LIMITED и LIMITED PLUS.Все модификации автомобиля имеют антикоррозийную защиту с гарантией на 12 лет. Внешний дизайн обновлённого Ford Explorer отличается новыми бамперами, иной решёткой радиатора с хромированной отделкой и пересмотренными противотуманными фарами, которые теперь полностью светодиодные.