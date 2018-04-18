АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже на российском рынке

Как сообщили представители компании Ford Sollers, в России стартовали продажи семиместного кроссовера Ford Explorer. Новый автомобиль отличается более роскошным салоном, улучшенной технической частью и шумоизоляцией.

Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже на российском рынке


На российском рынке Ford Explorer будет предложен с 6-цилиндровым атмосферным двигателем производительностью 249 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической коробкой передач SelectShift, а крутящий момент распределяется на обе оси.

Базовая модификация кроссовера Ford Explorer для россиян обойдётся в 2 719 000 рублей, а стоимость «топовой» версии стартует от 3 162 000 рублей. На российском рынке автомобиль будет доступен в трёх комплектациях — XLT, LIMITED и LIMITED PLUS.

Все модификации автомобиля имеют антикоррозийную защиту с гарантией на 12 лет. Внешний дизайн обновлённого Ford Explorer отличается новыми бамперами, иной решёткой радиатора с хромированной отделкой и пересмотренными противотуманными фарами, которые теперь полностью светодиодные.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Григорий Лепс удивил фанатов ультракороткой
Ученые сделали беспрецедентное "рассечение"
Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже
Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Ученые: Ежедневное купание чревато повышением
Ученые связывают неправильное представление о
Виктория Боня планирует второго ребёнка
На российском рынке стартовали продажи кроссовера
Ольга Бузова взволновала видом сзади
Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих
Николай Дроздов заявил про уход из программы «В
Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу
В Индии погибли более 20 человек в грузовике,
Alibaba приступила к разработкам беспилотных
Экстрасенс предрекла ухажёру Ольги Бузовой роман
Реальные доходы россиян за март месяц упали на
Спилберг снимет фильм по комиксам о
Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали
Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram,
Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые
Смартфон Bluboo S3 с батареей на 8500 мАч
Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев
Снятое на видео непонятное существо может
Алеся Кафельникова испортила внешность новым
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил
Николай Должанский отрастил брутальную бороду
Зрители подозревают, что Марго Овсянникова
Zotye начала серийное производство роскошного
Просмотреть все новости