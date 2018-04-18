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Зрители "Дома-2" озадачены новым составом Острова любви

Зрители "Дома-2" озадачены новым составом участников Острова любви, куда разом отправили Романа Капаклы, Алексея Купина, Андрея Денисова и Алексея Кудряшова.

Последняя рокировка парней на Сейшелах смутила поклонников шоу настолько, что предугадать планы организаторов в кои то веки не смог никто.

Зрители "Дома-2" озадачены новым составом Острова любви

Как известно, загулявших Капаклы с Купиным должны были наказать, но вместо этого отослали на очередной тропический отдых, до которого в прошлый раз друзья не добрались.

Только что помирившуюся с парнем Марину Африкантову вновь оставили одну, хотя её мама уверяет, что Рома её дочке необходим прежде всего "для здоровья".

Алексей же окончательно порвал с Донцовой, и если Ирине Михайловне не удастся заставить руководство проекта отправить Майю следом, то герою ничего не останется, как попытать счастья с Леной Хроминой.

Также на место Марго Овсянниковой приезжают Штрих с Кудряшовым, которые лишь недавно жили на острове. Для этих персонажей у зрителя нет совершенно никаких догадок, ведь они остаются инертными, куда бы их не поместили.

Ранее зрители считали, что Марина Африкантова готова на любые унижения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:05
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