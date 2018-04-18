Зрители "Дома-2" озадачены новым составом Острова любви
Зрители "Дома-2" озадачены новым составом участников Острова любви, куда разом отправили Романа Капаклы, Алексея Купина, Андрея Денисова и Алексея Кудряшова.
Последняя рокировка парней на Сейшелах смутила поклонников шоу настолько, что предугадать планы организаторов в кои то веки не смог никто.
Как известно, загулявших Капаклы с Купиным должны были наказать, но вместо этого отослали на очередной тропический отдых, до которого в прошлый раз друзья не добрались.
Только что помирившуюся с парнем Марину Африкантову вновь оставили одну, хотя её мама уверяет, что Рома её дочке необходим прежде всего "для здоровья".
Алексей же окончательно порвал с Донцовой, и если Ирине Михайловне не удастся заставить руководство проекта отправить Майю следом, то герою ничего не останется, как попытать счастья с Леной Хроминой.
Также на место Марго Овсянниковой приезжают Штрих с Кудряшовым, которые лишь недавно жили на острове. Для этих персонажей у зрителя нет совершенно никаких догадок, ведь они остаются инертными, куда бы их не поместили.