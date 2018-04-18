Юлия Зимина показала в Instagram фото своего беременного живота
Известная актриса Юлия Зимина обнародовала в Instagram фото своего беременного живота. Поклонники тут же поспешили с поздравлениями, ведь решили, что их кумир вот-вот родит второго ребёнка.
На днях Юлия Зимина всерьёз заинтриговала своих подписчиков в Instgaram, когда опубликовала собственный снимок с большим беременным животом и цветком в руке. Фанаты на радостях стали писать в комментариях под фотографией много тёплых слов, поздравлять будущую маму со скорым рождением второго малыша, но, как оказалось, этому кадру уже три года.
Зимина объяснила, что публикует свой «беременный» снимок в день рождения своей единственной дочери Симоны, поздравляя таким образом малышку с 3-летием. Фолловеры были очень растроганы постом актрисы, поблагодарив её за редкое фото, ведь та не любит размещать в Сети семейные кадры.
На днях Юлия Зимина всерьёз заинтриговала своих подписчиков в Instgaram, когда опубликовала собственный снимок с большим беременным животом и цветком в руке. Фанаты на радостях стали писать в комментариях под фотографией много тёплых слов, поздравлять будущую маму со скорым рождением второго малыша, но, как оказалось, этому кадру уже три года.
Зимина объяснила, что публикует свой «беременный» снимок в день рождения своей единственной дочери Симоны, поздравляя таким образом малышку с 3-летием. Фолловеры были очень растроганы постом актрисы, поблагодарив её за редкое фото, ведь та не любит размещать в Сети семейные кадры.