Юлия Зимина показала в Instagram фото своего беременного живота

На днях Юлия Зимина всерьёз заинтриговала своих подписчиков в Instgaram, когда опубликовала собственный снимок с большим беременным животом и цветком в руке. Фанаты на радостях стали писать в комментариях под фотографией много тёплых слов, поздравлять будущую маму со скорым рождением второго малыша, но, как оказалось, этому кадру уже три года.Зимина объяснила, что публикует свой «беременный» снимок в день рождения своей единственной дочери Симоны, поздравляя таким образом малышку с 3-летием. Фолловеры были очень растроганы постом актрисы, поблагодарив её за редкое фото, ведь та не любит размещать в Сети семейные кадры.