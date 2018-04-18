Ученые связывают неправильное представление о весе с нездоровой диетой

Бич для большинства американцев – ожирение. За время, прошедшее с 80-х годов и по сегодняшний день, количество подростков с избыточной массой увеличилось в 3 раза. В то же время недостача веса зафиксирована у 5% американцев, что свидетельствует о нездоровой тенденции.По мнению специалистов, вредная диета так же, как и пищевое расстройство, когда после еды вызывают рвоту, не приносит никакой пользы организму, скорее – наоборот. А, выбрав ошибочные методы борьбы с лишним весом, вполне возможно не достичь цели, потому что худеющий станет сокращать количество употребляемых фруктов и забросит физические упражнения.По результатам проведенного исследования ясно, что среди подростков существует тенденция у девочек – переоценивать свой вес, а у парней – недооценивать. Из всех респондентов на нездоровых диетах сидели 26,2% девушек и 10,4% парней.