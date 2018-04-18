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Ученые связывают неправильное представление о весе с нездоровой диетой

Американские специалисты связали искаженное понимание своего веса с нездоровыми диетами такими как таблетки для похудения, голодание, чистка.
Ученые связывают неправильное представление о весе с нездоровой диетой


Бич для большинства американцев – ожирение. За время, прошедшее с 80-х годов и по сегодняшний день, количество подростков с избыточной массой увеличилось в 3 раза. В то же время недостача веса зафиксирована у 5% американцев, что свидетельствует о нездоровой тенденции.

По мнению специалистов, вредная диета так же, как и пищевое расстройство, когда после еды вызывают рвоту, не приносит никакой пользы организму, скорее – наоборот. А, выбрав ошибочные методы борьбы с лишним весом, вполне возможно не достичь цели, потому что худеющий станет сокращать количество употребляемых фруктов и забросит физические упражнения.

По результатам проведенного исследования ясно, что среди подростков существует тенденция у девочек – переоценивать свой вес, а у парней – недооценивать. Из всех респондентов на нездоровых диетах сидели 26,2% девушек и 10,4% парней.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
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