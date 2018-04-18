«Наш миллиардер без яхты — как Дубай без эскортниц»: Лена Ленина рассказала о развлечениях на яхтах российских олигархов

Знаменитая блондинка отметила, что за последние дни отечественные богатеи потеряли несколько миллиардов долларов и не исключено, что скоро им придется продавать свои яхты, содержание которых в год выливается в несколько миллионов.Ленина считает. что скоро о яхтах и о том, что на них происходило будут слагать легенды.Так актриса Линдси Лохан на яхте одного из российских миллиардеров пыталась самостоятельно поднять якорь и упала за борт, а один из уборщиков застал саму Дженнифер Лопес сидящей на унитазе с сиденьем из искусственной кожи.А вот еще один наш миллиардер чуть не попал на большие деньги из-за концерта Рианны, которую пригласил на яхту в Монте-Карло. Ее музыка оказалась слишком громкой для нежных ушей местных жителей и они вызвали полицию.Также Лена Ленина рассказала, что яхта Абрамовича длиной в 162 метров стоимостью 350 млн имеет и концертный зал и кинотеатр, два бассейна и два вертолета, но писательница не исключает, что большинство достоинств этого судна было навеяно слухами.