72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к детям
72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к детям, поэтому во время интимных утех с молодым мужем пользуется контрацепцией.
Недавно экс-участник "Дома-2" и по совместительству руководитель собственного театра отметил свадьбу с актрисой Екатериной Терешкович. Событие освещалось проектом, и молодые были приглашены в студию городских квартир.
С ведущими Солнцев обсудил множество интересующих публику моментов его брака. Одним из любопытных вопросов было "волшебство" и его присутствие в жизни супругов.
Как оказалось, жена-пенсионерка не только предоставляет Гогену "доступ к телу", но и не прочь взять на себя инициативу, ведь у последнего очень мало сексуального опыта. Солнцев похвастался, что у Екатерины сохранились свои зубы, также она весьма подвижна.
Однако самым интригующим стало заявление, что Терешкович прибегает к контрацепции, полагая, что с её репродуктивной функцией всё в порядке. Впрочем, опыт Аллы Пугачёвой актриса повторять не намерена, поэтому заводить детей каким бы то ни было способом не готова.
Ранее Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой.
Недавно экс-участник "Дома-2" и по совместительству руководитель собственного театра отметил свадьбу с актрисой Екатериной Терешкович. Событие освещалось проектом, и молодые были приглашены в студию городских квартир.
С ведущими Солнцев обсудил множество интересующих публику моментов его брака. Одним из любопытных вопросов было "волшебство" и его присутствие в жизни супругов.
Как оказалось, жена-пенсионерка не только предоставляет Гогену "доступ к телу", но и не прочь взять на себя инициативу, ведь у последнего очень мало сексуального опыта. Солнцев похвастался, что у Екатерины сохранились свои зубы, также она весьма подвижна.
Однако самым интригующим стало заявление, что Терешкович прибегает к контрацепции, полагая, что с её репродуктивной функцией всё в порядке. Впрочем, опыт Аллы Пугачёвой актриса повторять не намерена, поэтому заводить детей каким бы то ни было способом не готова.
Ранее Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой.