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72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к детям

72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к детям, поэтому во время интимных утех с молодым мужем пользуется контрацепцией.

Недавно экс-участник "Дома-2" и по совместительству руководитель собственного театра отметил свадьбу с актрисой Екатериной Терешкович. Событие освещалось проектом, и молодые были приглашены в студию городских квартир.

72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к детям

С ведущими Солнцев обсудил множество интересующих публику моментов его брака. Одним из любопытных вопросов было "волшебство" и его присутствие в жизни супругов.

Как оказалось, жена-пенсионерка не только предоставляет Гогену "доступ к телу", но и не прочь взять на себя инициативу, ведь у последнего очень мало сексуального опыта. Солнцев похвастался, что у Екатерины сохранились свои зубы, также она весьма подвижна.

Однако самым интригующим стало заявление, что Терешкович прибегает к контрацепции, полагая, что с её репродуктивной функцией всё в порядке. Впрочем, опыт Аллы Пугачёвой актриса повторять не намерена, поэтому заводить детей каким бы то ни было способом не готова.

Ранее Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:45
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