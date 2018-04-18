Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

Именно за счет производимых мутаций RAS генов осуществляется стремительный рост раковых клеток. Данная ситуация проявляется в 30 процентах случаев, причем 95 процентов происходит при заболевании поджелудочной железы. Именно опухоль поджелудочной железы и колоректальный рак являются наиболее опасными, так как в этих случаях распространение онкологии происходит значительно быстрее и сложнее.Таким образом, при дальнейшем изучении данных процессов в организме удастся более глубоко и точно определить факторы, при которых можно более эффективно вести борьбу с опасными онкологическими заболеваниями, от которых ежегодно умирают тысячи людей по всему миру.