Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
Ученые Северо-Западного университета смогли установить основную причину, по которой крайне быстрыми темпами происходит развитие одного из опаснейших видов рака. В частности, мутации в генах RAS.
Именно за счет производимых мутаций RAS генов осуществляется стремительный рост раковых клеток. Данная ситуация проявляется в 30 процентах случаев, причем 95 процентов происходит при заболевании поджелудочной железы. Именно опухоль поджелудочной железы и колоректальный рак являются наиболее опасными, так как в этих случаях распространение онкологии происходит значительно быстрее и сложнее.
Таким образом, при дальнейшем изучении данных процессов в организме удастся более глубоко и точно определить факторы, при которых можно более эффективно вести борьбу с опасными онкологическими заболеваниями, от которых ежегодно умирают тысячи людей по всему миру.
Именно за счет производимых мутаций RAS генов осуществляется стремительный рост раковых клеток. Данная ситуация проявляется в 30 процентах случаев, причем 95 процентов происходит при заболевании поджелудочной железы. Именно опухоль поджелудочной железы и колоректальный рак являются наиболее опасными, так как в этих случаях распространение онкологии происходит значительно быстрее и сложнее.
Таким образом, при дальнейшем изучении данных процессов в организме удастся более глубоко и точно определить факторы, при которых можно более эффективно вести борьбу с опасными онкологическими заболеваниями, от которых ежегодно умирают тысячи людей по всему миру.
Наука
Добавил: maxran Сегодня, 15:43