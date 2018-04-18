На российском рынке стартовали продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross импортируется в Россию с Японии, однако позднее производство автомобиля может быть локализовано. В модельном ряду японского производителя новый кроссовер расположится между ASX и Outlander.На российском рынке Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен с турбированным мотором объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» на 6 ступеней или вариатор. Также россияне смогут выбрать автомобиль с передним или с полным приводом.В оснащение базовой версии Mitsubishi Eclipse Cross входит система стабилизации с распределением тормозных усилий, подогрев передних сидений и зеркал, штатная аудиосистема, датчики давления в шинах и противотуманная оптика. «Топовая» модификация комплектуется более расширенным функциональным списком.