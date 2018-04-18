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На российском рынке стартовали продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

На российском рынке начались реализации нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Стоимость автомобиля составит в диапазоне от 1 400 000 до 2 160 000 рублей.

На российском рынке стартовали продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross


Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross импортируется в Россию с Японии, однако позднее производство автомобиля может быть локализовано. В модельном ряду японского производителя новый кроссовер расположится между ASX и Outlander.

На российском рынке Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен с турбированным мотором объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» на 6 ступеней или вариатор. Также россияне смогут выбрать автомобиль с передним или с полным приводом.

В оснащение базовой версии Mitsubishi Eclipse Cross входит система стабилизации с распределением тормозных усилий, подогрев передних сидений и зеркал, штатная аудиосистема, датчики давления в шинах и противотуманная оптика. «Топовая» модификация комплектуется более расширенным функциональным списком.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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