Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих

Довольно длительное время Мэтью Меллон принимал обезболивающий медицинский препарат оксиконтин. Использование анальгетика на регулярной основе привело к его привыканию. Были периоды, когда миллиардер тратил на покупку болеутоляющего почти 100 тысяч долларов в месяц, а в течение дня мог употребить до 80 таблеток. Надеясь справиться с зависимостью, плейбой добровольно лег в реабилитационный центр.Побороть пагубную привычку бизнесмену не удалось: Меллон скоропостижно скончался, что стало неожиданностью для его родных и близких. Друзьями Мэтью были некоторые голливудские знаменитости, среди которых Элизабет Херли, Ник Роджерс, дочь Мика Джаггера. Где и когда похоронят миллиардера пока неизвестно.