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Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих

53-летний бизнесмен миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих препаратов. Мужчина скончался в реабилитационном центре в Канкуне в Мексике.

Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих


Довольно длительное время Мэтью Меллон принимал обезболивающий медицинский препарат оксиконтин. Использование анальгетика на регулярной основе привело к его привыканию. Были периоды, когда миллиардер тратил на покупку болеутоляющего почти 100 тысяч долларов в месяц, а в течение дня мог употребить до 80 таблеток. Надеясь справиться с зависимостью, плейбой добровольно лег в реабилитационный центр.

Побороть пагубную привычку бизнесмену не удалось: Меллон скоропостижно скончался, что стало неожиданностью для его родных и близких. Друзьями Мэтью были некоторые голливудские знаменитости, среди которых Элизабет Херли, Ник Роджерс, дочь Мика Джаггера. Где и когда похоронят миллиардера пока неизвестно.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00
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