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Камерон Диаз замечена в ужасной юбке, которая её полнит

В Сеть просочились снимки ужасной юбки Камерон Диаз, которая полнит звезду. Актриса, как полагают поклонники, не думала, что сможет встретить по пути журналистов.

Камерон Диаз замечена в ужасной юбке, которая её полнит

Камерон Диаз уже много лет является примером для многих женщин, ведь в свои 45 лет, будучи публичной персоной, она всё ещё выступает против каких-либо хирургических вмешательств во внешность. Недавно журналисты смогли запечатлеть актрису во время выхода из дома, но то, как она выглядела, фанатов не обрадовало.

Для прогулки Камерон Диаз выбрала не самую удачную, скорее даже ужасную юбку в пол, которая полнила её, делая бёдра невероятно выпуклыми. Утяжеляла образ актрисы еще и облегающая чёрная кофта сверху. Также на снимках, опубликованных порталом Woman's day, можно увидеть, что в реальной жизни звезда предпочитает наносить на себя минимум макияжа, но при этом не может похвастаться подтянутой и ухоженной кожей лица и шеи.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:36
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