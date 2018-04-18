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Зрители читают, что Марина Африкантова готова на любые унижения

Одна из «долгожителей» проекта «Дом-2» Марина Африкантова и в дальнейшем намерена оставаться на телестройке, а потому готова на любые отношения.

Как отмечают поклонники реалити-шоу, пока Марина молчала и улыбалась, ее считали умной и интеллигентной, но стоило 31-летней девице открыть рот, как всем стало понятно, что она глупа и малограмотна.

Зрители читают, что Марина Африкантова готова на любые унижения

Как оказалось, даже на своего малолетнего сожителя Африкантова обиделась только потому, что могла вылететь с проекта.

Публике стало ясно, что любое унижение ей нипочем, и она готова прослыть дурой, только чтобы и «дальше» пастись на лугах телестройки.

Зрители читают, что Марина Африкантова готова на любые унижения

Напомним, что недавно Марина Африкантова оказалась в номинации «на вылет» из-за поведения своего бой-френда Романа Капаклы, который отправился в отпуск и перестал общаться с сожительницей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:30
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