Зрители читают, что Марина Африкантова готова на любые унижения

Как отмечают поклонники реалити-шоу, пока Марина молчала и улыбалась, ее считали умной и интеллигентной, но стоило 31-летней девице открыть рот, как всем стало понятно, что она глупа и малограмотна.Как оказалось, даже на своего малолетнего сожителя Африкантова обиделась только потому, что могла вылететь с проекта.Публике стало ясно, что любое унижение ей нипочем, и она готова прослыть дурой, только чтобы и «дальше» пастись на лугах телестройки.Напомним, что недавно Марина Африкантова оказалась в номинации «на вылет» из-за поведения своего бой-френда Романа Капаклы, который отправился в отпуск и перестал общаться с сожительницей.