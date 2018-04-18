Ученые: Наибольшую степень крутизны придает улыбка
Группа исследователей провели очередной эксперимент, в результате которого удалось установить, какая мимика лица способна увеличить степень крутости со стороны окружающих лиц. Как выяснилось, наибольшую крутость человеку придает улыбка, демонстрирующая успешность в тех или иных делах.
Добиться столь странных показателей удалось в ходе проведенных экспериментов, когда группе людей демонстрировали рекламные ролики, связанные с новыми брендовыми вещами. Как выяснилось, самые «крутые» персонажи на этих роликах в большинстве своем позировали с улыбкой на лице, в связи с чем и выявлена такая особенность. Однако не стоит рассчитывать, что слишком частая демонстрация улыбки может помочь в повышении степени крутости, так как в отдельных ситуациях данное выражение лица окажется неактуальным.
Вместе с тем, проведенные эксперименты не могут полностью уверить в том, что мимика лица может повлиять на оценку конкретного человека со стороны окружающих. При оценке степени крутизны зачастую демонстрировались фотографии известных личностей, которые уже имеют некоторый статус «крутости» в головах людей.
Добиться столь странных показателей удалось в ходе проведенных экспериментов, когда группе людей демонстрировали рекламные ролики, связанные с новыми брендовыми вещами. Как выяснилось, самые «крутые» персонажи на этих роликах в большинстве своем позировали с улыбкой на лице, в связи с чем и выявлена такая особенность. Однако не стоит рассчитывать, что слишком частая демонстрация улыбки может помочь в повышении степени крутости, так как в отдельных ситуациях данное выражение лица окажется неактуальным.
Вместе с тем, проведенные эксперименты не могут полностью уверить в том, что мимика лица может повлиять на оценку конкретного человека со стороны окружающих. При оценке степени крутизны зачастую демонстрировались фотографии известных личностей, которые уже имеют некоторый статус «крутости» в головах людей.
Наука
Добавил: maxran Сегодня, 15:30