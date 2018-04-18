Николай Дроздов заявил про уход из программы «В мире животных»

Известный зоолог о своем решении рассказал представителям ведущих популярных СМИ. Ведущий отметил, что он нашёл уже человека, которому передаст свои права, а также обязанности. С данным заданием хорошо справиться его пятнадцатилетний напарник Алексей Лапин. Данный мальчик в телепередаче «В мире животных» появился в возрасте пяти лет. Он был тогда приглашённым гостем. Дроздов отметил, что Лапин является работящим, исполнительным, вдумчивым и надежным человеком. Мальчик самостоятельно ведет программы, берет интервью, снимает сюжеты.По словам Николая Дроздова детская студийная программа является немного не его форматом. Он отметил, что настало время, когда нужно с другой стороны посмотреть на передачу. Стоит отметить, что в прошлом году Дроздову исполнилось восемьдесят лет.