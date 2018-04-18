АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Николай Дроздов заявил про уход из программы «В мире животных»

Николай Дроздов, являющийся известным российским ученым, покидает культовую телевизионную передачу «В мире животных». Он её вёл с 1977 года.

Николай Дроздов заявил про уход из программы «В мире животных»

Известный зоолог о своем решении рассказал представителям ведущих популярных СМИ. Ведущий отметил, что он нашёл уже человека, которому передаст свои права, а также обязанности. С данным заданием хорошо справиться его пятнадцатилетний напарник Алексей Лапин. Данный мальчик в телепередаче «В мире животных» появился в возрасте пяти лет. Он был тогда приглашённым гостем. Дроздов отметил, что Лапин является работящим, исполнительным, вдумчивым и надежным человеком. Мальчик самостоятельно ведет программы, берет интервью, снимает сюжеты.

По словам Николая Дроздова детская студийная программа является немного не его форматом. Он отметил, что настало время, когда нужно с другой стороны посмотреть на передачу. Стоит отметить, что в прошлом году Дроздову исполнилось восемьдесят лет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Григорий Лепс удивил фанатов ультракороткой
Ученые сделали беспрецедентное "рассечение"
Новый кроссовер Ford Explorer появился в продаже
Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий
Алексей Кудряшов планирует найти скромную и
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Ученые: Ежедневное купание чревато повышением
Ученые связывают неправильное представление о
Виктория Боня планирует второго ребёнка
На российском рынке стартовали продажи кроссовера
Ольга Бузова взволновала видом сзади
Миллиардер Мэтью Меллон умер от обезболивающих
Николай Дроздов заявил про уход из программы «В
Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу
В Индии погибли более 20 человек в грузовике,
Alibaba приступила к разработкам беспилотных
Экстрасенс предрекла ухажёру Ольги Бузовой роман
Реальные доходы россиян за март месяц упали на
Спилберг снимет фильм по комиксам о
Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали
Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram,
Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые
Смартфон Bluboo S3 с батареей на 8500 мАч
Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев
Снятое на видео непонятное существо может
Алеся Кафельникова испортила внешность новым
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил
Николай Должанский отрастил брутальную бороду
Зрители подозревают, что Марго Овсянникова
Zotye начала серийное производство роскошного
Просмотреть все новости