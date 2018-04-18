АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Егор Кончаловский обнародовал снимок годовалого сына Тимура

Известный режиссёр Егор Кончаловский обнародовал в Сети снимок своего годовалого сына Тимура. День рождения мальчика деятель искусства отмечал 2 апреля.

Егор Кончаловский обнародовал снимок годовалого сына Тимура

Егор Кончаловский, несмотря на свой довольно почтительный возраст, в прошлом году стал отцом уже во второй раз. Его возлюбленная Мария Леонова родила 52-летнему режиссёру мальчика. На днях в Instagram-аккаунте знаменитого деятеля искусства появилась фотография годовалого Тимура, которую тот подписал словами: «А это мой сынок».

Фолловеры тут же начали комментировать снимок, отмечая поразительное сходство отца с сыном. Многие пожелали маленькому Тимуру расти не только здоровым, но и таким же талантливым, как и его знаменитый отец.

Напомним, что кроме Тимура, родившегося 2 апреля 2017 года, у Егора Кончаловского есть ещё один ребёнок — старшая дочь Маша.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:19
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили двойника Юпитера
Forbes оценил годовой доход Ольги Бузовой в 2,2
На Kickstarter представлен проект смарт-кольца
Зрители "Дома-2" озадачены новым составом Острова
Ченнинг Татум и Эмбер Херд встречаются
Юлия Зимина показала в Instagram фото своего
«Наш миллиардер без яхты — как Дубай без
72-летняя супруга Гогена Солнцева не готова к
Samsung представила модификацию Galaxy S9 Red
Ученые назвали главную причину развития
Камерон Диаз замечена в ужасной юбке, которая её
Зрители читают, что Марина Африкантова готова на
Ученые: Наибольшую степень крутизны придает
Meizu 15 получил двойную камеру
Егор Кончаловский обнародовал снимок годовалого
Американские ученые научились добывать золото из
Младшая дочь Ксении Бородиной пытается вызвать на
В США из-за аварии на борту самолета погиб
Алина Кабаева помогает Армену Джигарханяну начать
Компания BMW представила 410-сильное купе M2
Макс Барских и Миша Романова ждут
Владелец сети Starbucks 29 мая закроет все
Виктория Романец показала младшую сестру
Получен таинственный сигнал от неизвестного
Употребление орехов снижает риск
Ученые нашли природное средство для борьбы с
Ученые: Мыши Нью-Йорка устойчивы к лекарствам,
Алёна Свиридова в Японии пострадала от укуса оленя
Подписчики Анны Бузовой назвали её гражданского
Женщине в Рязани удалили опухоль весом 10 кг
Просмотреть все новости