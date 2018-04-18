Егор Кончаловский обнародовал снимок годовалого сына Тимура

Егор Кончаловский, несмотря на свой довольно почтительный возраст, в прошлом году стал отцом уже во второй раз. Его возлюбленная Мария Леонова родила 52-летнему режиссёру мальчика. На днях в Instagram-аккаунте знаменитого деятеля искусства появилась фотография годовалого Тимура, которую тот подписал словами: «А это мой сынок».Фолловеры тут же начали комментировать снимок, отмечая поразительное сходство отца с сыном. Многие пожелали маленькому Тимуру расти не только здоровым, но и таким же талантливым, как и его знаменитый отец.Напомним, что кроме Тимура, родившегося 2 апреля 2017 года, у Егора Кончаловского есть ещё один ребёнок — старшая дочь Маша.