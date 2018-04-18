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Американские ученые научились добывать золото из SIM-карт

Сегодня стало известно, что сотрудники одной из американских лабораторию сумели разработать уникальный метод добычи золота из некоторых компонентов, которые ранее никогда не представляли особой ценности. Речь идет об извлечении металла из устаревших сим-карт мобильных телефонов.

Для многих кажется крайне странным, что желтая поверхность телефонных карт на самом деле содержит частицы драгоценного металла. Однако говорить о высокой цене на добываемое золото пока рано, так как его проба относительно низкая. Если пытаться заработать на незначительном количестве сим-карт, то никакой особой прибыли получить не удастся, однако если использовать тысячи телефонных карт, то в дальнейшем добыча окажется более эффективной и оправданной.

Американские ученые научились добывать золото из SIM-карт


В условиях постоянного загрязнения окружающей среди, вопрос переработки сим-карт является еще более актуальным и интересным для крупных компаний, которые бы смогли заняться данным видом деятельности. Добыча золота из привычных телефонных карт происходит благодаря ультразвуку, который совершенно безопасен и не имеет никакого негативного эффекта для здоровья человека и окружающей среды.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 15:18
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