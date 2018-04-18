Американские ученые научились добывать золото из SIM-карт

Для многих кажется крайне странным, что желтая поверхность телефонных карт на самом деле содержит частицы драгоценного металла. Однако говорить о высокой цене на добываемое золото пока рано, так как его проба относительно низкая. Если пытаться заработать на незначительном количестве сим-карт, то никакой особой прибыли получить не удастся, однако если использовать тысячи телефонных карт, то в дальнейшем добыча окажется более эффективной и оправданной.В условиях постоянного загрязнения окружающей среди, вопрос переработки сим-карт является еще более актуальным и интересным для крупных компаний, которые бы смогли заняться данным видом деятельности. Добыча золота из привычных телефонных карт происходит благодаря ультразвуку, который совершенно безопасен и не имеет никакого негативного эффекта для здоровья человека и окружающей среды.