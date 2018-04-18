Младшая дочь Ксении Бородиной пытается вызвать на разговор Siri

Малышка Теона вежливо поздоровалась и расскзала сказку устройству, которое отозвалось на призыв девочки, но сказка Теоны на 2тарабарском языке» оказалась «умной» машине не по зубам., - со смехом комментирует публикацию на своей странице Курбан Омаров.Пользователей умилило трогательное видео, в ходе которого отец нежно целует дочку и весело проводит с ней время.Фанаты Теоны Курбановны называют ее «самым чудесным ребенком из всех знаменитостей», а особенно поклонников тронула отцовская забота и любовь.