Младшая дочь Ксении Бородиной пытается вызвать на разговор Siri
Супруг и младшая дочь ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной пытались «разговорить» вопросно-поисковую систему Siri.
Малышка Теона вежливо поздоровалась и расскзала сказку устройству, которое отозвалось на призыв девочки, но сказка Теоны на 2тарабарском языке» оказалась «умной» машине не по зубам.
«Честно говоря немного туповатая эта ваша Siri, даже сказки не знает. Внимание просмотр этого ролика может вызвать Siri!», - со смехом комментирует публикацию на своей странице Курбан Омаров.
Пользователей умилило трогательное видео, в ходе которого отец нежно целует дочку и весело проводит с ней время.
Фанаты Теоны Курбановны называют ее «самым чудесным ребенком из всех знаменитостей», а особенно поклонников тронула отцовская забота и любовь.
Малышка Теона вежливо поздоровалась и расскзала сказку устройству, которое отозвалось на призыв девочки, но сказка Теоны на 2тарабарском языке» оказалась «умной» машине не по зубам.
«Честно говоря немного туповатая эта ваша Siri, даже сказки не знает. Внимание просмотр этого ролика может вызвать Siri!», - со смехом комментирует публикацию на своей странице Курбан Омаров.
Пользователей умилило трогательное видео, в ходе которого отец нежно целует дочку и весело проводит с ней время.
Фанаты Теоны Курбановны называют ее «самым чудесным ребенком из всех знаменитостей», а особенно поклонников тронула отцовская забота и любовь.