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В Индии погибли более 20 человек в грузовике, рухнувшем с моста

В Индии сообщается о минимум 20 погибших и 30 пострадавших людях в результате падения грузовика с моста в пересохшую реку.
В Индии погибли более 20 человек в грузовике, рухнувшем с моста


Сегодня ночью поездка на свадьбу закончилась массовой гибелью людей. Грузовик с потенциальными гостями ехал на свадьбу в одну из окрестных деревень. На мосту через высохшую реку водитель потерял управление автомобилем и врезался в ограждение. В итоге через пробитую ограду он упал вниз с высоты 20 метров.

Сообщается, что 15 человек погибли мгновенно, еще пятеро – позже. Полиция не исключает возможности новых смертей.

Сейчас на месте ЧП работают спасательные бригады. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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