В Индии погибли более 20 человек в грузовике, рухнувшем с моста
В Индии сообщается о минимум 20 погибших и 30 пострадавших людях в результате падения грузовика с моста в пересохшую реку.
Сегодня ночью поездка на свадьбу закончилась массовой гибелью людей. Грузовик с потенциальными гостями ехал на свадьбу в одну из окрестных деревень. На мосту через высохшую реку водитель потерял управление автомобилем и врезался в ограждение. В итоге через пробитую ограду он упал вниз с высоты 20 метров.
Сообщается, что 15 человек погибли мгновенно, еще пятеро – позже. Полиция не исключает возможности новых смертей.
Сейчас на месте ЧП работают спасательные бригады. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
Сегодня ночью поездка на свадьбу закончилась массовой гибелью людей. Грузовик с потенциальными гостями ехал на свадьбу в одну из окрестных деревень. На мосту через высохшую реку водитель потерял управление автомобилем и врезался в ограждение. В итоге через пробитую ограду он упал вниз с высоты 20 метров.
Сообщается, что 15 человек погибли мгновенно, еще пятеро – позже. Полиция не исключает возможности новых смертей.
Сейчас на месте ЧП работают спасательные бригады. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30