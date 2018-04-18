В Индии погибли более 20 человек в грузовике, рухнувшем с моста

Сегодня ночью поездка на свадьбу закончилась массовой гибелью людей. Грузовик с потенциальными гостями ехал на свадьбу в одну из окрестных деревень. На мосту через высохшую реку водитель потерял управление автомобилем и врезался в ограждение. В итоге через пробитую ограду он упал вниз с высоты 20 метров.Сообщается, что 15 человек погибли мгновенно, еще пятеро – позже. Полиция не исключает возможности новых смертей.Сейчас на месте ЧП работают спасательные бригады. Правоохранители выясняют подробности случившегося.