Компания BMW представила 410-сильное купе M2 Competition

Известно, что новинка немецких разработчиков получила под капотом 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 410 л.с. Аналогичный силовой агрегат устанавливается в более крупной модификации купе M4. Кроме того, для более агрессивной манеры управления здесь использовали 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Однако более требовательные автолюбители смогут приобрести более дорогую версию с автоматической трансмиссией и двойным сцеплением.При таких показателях автомобиль способен набрать первую «сотню» всего за 4,4 секунды, тогда как на автоматической трансмиссии этот показатель на 0,2 секунды меньше. Разработчики ограничили максимальную скорость движения на показателе 250 км в час, тогда как дополнительный спортивный пакет позволит добиться повышения данного критерия до 280 км в час. Наличие современной светодиодной оптики, новых боковых зеркал, а также хромированной решетки радиатора позволяет с легкостью отличить новую модель от всех остальных предшествующих модификаций.