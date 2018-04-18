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Alibaba приступила к разработкам беспилотных автомобилей

Китайская компания Alibaba начала разрабатывать беспилотные технологии. Представители компании отметили, что речь идёт о разработках благодаря которым автомобили смогут полностью контролировать вождение при «определённых условиях».

Alibaba приступила к разработкам беспилотных автомобилей


Таким образом можно считать, что слухи о разработках беспилотных технологиях компании Alibaba подтвердились. В результате Alibaba стал третьим китайским интернет-гигантом, взявшимся за создание беспилотных транспортных средств. Как известно, беспилотными технологиями занимаются компании Baidu и Tencent.

В частности, компания Tencent 15 апреля заключила договор о сотрудничестве с китайским автоконцертном FAW в сфере разработок «умного» транспорта. А компания Baidu от властей в прошлом месяце получила разрешение на испытания беспилотников, в результате тестировать автономные машины будут в Пекине на дорогах общего пользования.

До этого в Китае испытания беспилотников на общих дорогах были противозаконными. Однако теперь КНР является одним из перспективных рынков для такого транспорта.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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