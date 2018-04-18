Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали годовщину свадьбы

Звезды отечественного шоу-бизнеса Кирилл Сафонов и Саша Савельева в 2010 году сыграли пышную свадьбу. Вчера влюбленная пара отпраздновала восьмую годовщину бракосочетания. В Сети появилось фото, на котором пара позирует в объятиях друг друга. Совместный снимок с супругом Саша подписала так: «Мы вступили в свою бесконечность».Многочисленные поклонники талантливой пары принялись поздравлять супругов с их семейным праздником, не забыв упомянуть о том, что с нетерпением ждут появления их наследников. У артистов пока нет детей, однако в общественных кругах появлялись слухи о том, что Саша ждет первенца.Стоит отметить, что Кирилл и Саша недавно вернулись из романтического отпуска в Грузию. Важное событие пара отметит в Милане. Звезды очень часто публикуют совместные снимки из путешествий. На кадрах можно увидеть, что влюбленные буквально ни на минуту не расстаются друг с другом и наслаждаются отпуском.