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Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали годовщину свадьбы

Известный актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева отпраздновали важное событие в их жизни: восемь лет назад пара сыграла свадьбу.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали годовщину свадьбы


Звезды отечественного шоу-бизнеса Кирилл Сафонов и Саша Савельева в 2010 году сыграли пышную свадьбу. Вчера влюбленная пара отпраздновала восьмую годовщину бракосочетания. В Сети появилось фото, на котором пара позирует в объятиях друг друга. Совместный снимок с супругом Саша подписала так: «Мы вступили в свою бесконечность».

Многочисленные поклонники талантливой пары принялись поздравлять супругов с их семейным праздником, не забыв упомянуть о том, что с нетерпением ждут появления их наследников. У артистов пока нет детей, однако в общественных кругах появлялись слухи о том, что Саша ждет первенца.

Стоит отметить, что Кирилл и Саша недавно вернулись из романтического отпуска в Грузию. Важное событие пара отметит в Милане. Звезды очень часто публикуют совместные снимки из путешествий. На кадрах можно увидеть, что влюбленные буквально ни на минуту не расстаются друг с другом и наслаждаются отпуском.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:00
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