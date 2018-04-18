Виктория Романец показала младшую сестру именинницу
В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец появилось фото ее младшей сестры Антонины, которой исполнилось 19 лет.
Эффектная брюнетка запечатлена с шикарным букетом роз, а ее красавица сестра пожелала девушке найти себя в жизни.
«Желаю найти себя в жизни и заниматься любимым делом», - написала в комментарии Романец-старшая.
Помимо этого, традицию дергать именинника за уши по количеству исполнившихся лет Виктория милостиво оставила маме.
Пользователям понравилась Антонина, и фолловеры отметили, что обе сестры красивы, но каждая по своему, а кое-кто уловил во внешности девушки «турецкие ноты».
Поклонники Романец присоединились к поздравлениям и пожелали Тоне «жить, как хочешь, радоваться, наслаждаться» и иметь верных друзей.
Примечательно, что ранее младшая сестра Виктории была блондинкой и приезжала на телестройку в годовщину пребывания Вики на проекте.
Эффектная брюнетка запечатлена с шикарным букетом роз, а ее красавица сестра пожелала девушке найти себя в жизни.
«Желаю найти себя в жизни и заниматься любимым делом», - написала в комментарии Романец-старшая.
Помимо этого, традицию дергать именинника за уши по количеству исполнившихся лет Виктория милостиво оставила маме.
Пользователям понравилась Антонина, и фолловеры отметили, что обе сестры красивы, но каждая по своему, а кое-кто уловил во внешности девушки «турецкие ноты».
Поклонники Романец присоединились к поздравлениям и пожелали Тоне «жить, как хочешь, радоваться, наслаждаться» и иметь верных друзей.
Примечательно, что ранее младшая сестра Виктории была блондинкой и приезжала на телестройку в годовщину пребывания Вики на проекте.