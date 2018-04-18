Виктория Романец показала младшую сестру именинницу

Эффектная брюнетка запечатлена с шикарным букетом роз, а ее красавица сестра пожелала девушке найти себя в жизни., - написала в комментарии Романец-старшая.Помимо этого, традицию дергать именинника за уши по количеству исполнившихся лет Виктория милостиво оставила маме.Пользователям понравилась Антонина, и фолловеры отметили, что обе сестры красивы, но каждая по своему, а кое-кто уловил во внешности девушки «турецкие ноты».Поклонники Романец присоединились к поздравлениям и пожелали Тоне «жить, как хочешь, радоваться, наслаждаться» и иметь верных друзей.Примечательно, что ранее младшая сестра Виктории была блондинкой и приезжала на телестройку в годовщину пребывания Вики на проекте.