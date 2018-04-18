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Виктория Романец показала младшую сестру именинницу

В Instagram экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец появилось фото ее младшей сестры Антонины, которой исполнилось 19 лет.

Эффектная брюнетка запечатлена с шикарным букетом роз, а ее красавица сестра пожелала девушке найти себя в жизни.

Виктория Романец показала младшую сестру именинницу

«Желаю найти себя в жизни и заниматься любимым делом», - написала в комментарии Романец-старшая.

Помимо этого, традицию дергать именинника за уши по количеству исполнившихся лет Виктория милостиво оставила маме.

Пользователям понравилась Антонина, и фолловеры отметили, что обе сестры красивы, но каждая по своему, а кое-кто уловил во внешности девушки «турецкие ноты».

Виктория Романец показала младшую сестру именинницу

Поклонники Романец присоединились к поздравлениям и пожелали Тоне «жить, как хочешь, радоваться, наслаждаться» и иметь верных друзей.

Примечательно, что ранее младшая сестра Виктории была блондинкой и приезжала на телестройку в годовщину пребывания Вики на проекте.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:34
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