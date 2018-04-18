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Получен таинственный сигнал от неизвестного источника в Млечном пути‍

Сегодня стало известно, что ученые смогли обнаружить необычную радиовспышку, источник которой до сих пор не определен. Сильнейшая радиация поступает из Млечного пути, однако даже при использовании точнейшего оборудования не удается обнаружить четкую причину, по которой происходят данные импульсы.

Некоторые американские специалисты склонны предполагать, что причиной появления вспышек радиации является переход ионов, атомов и молекул на другие уровни энергии, из-за чего и происходят подобные импульсы. Однако даже при озвучивании той или иной версии, остается загадкой природа таких космических событий. Кроме того, ранее никогда не удавалось обнаружить подобные события в космосе, так как по своей силе излучения ничего подобного не происходило.

Получен таинственный сигнал от неизвестного источника в Млечном пути&#8205;


Однако исходя из той версии, которая сейчас рассматривается учеными, если все же она имеет право на существование, то вероятно, что галактика является частью крупного пузыря, который состоит из вышеуказанной материи. Для того, чтобы ответить на ряд актуальных вопросов, специалисты продолжат изучать нынешние импульсы.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 14:32
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