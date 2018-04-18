Получен таинственный сигнал от неизвестного источника в Млечном пути‍

Некоторые американские специалисты склонны предполагать, что причиной появления вспышек радиации является переход ионов, атомов и молекул на другие уровни энергии, из-за чего и происходят подобные импульсы. Однако даже при озвучивании той или иной версии, остается загадкой природа таких космических событий. Кроме того, ранее никогда не удавалось обнаружить подобные события в космосе, так как по своей силе излучения ничего подобного не происходило.Однако исходя из той версии, которая сейчас рассматривается учеными, если все же она имеет право на существование, то вероятно, что галактика является частью крупного пузыря, который состоит из вышеуказанной материи. Для того, чтобы ответить на ряд актуальных вопросов, специалисты продолжат изучать нынешние импульсы.