Снятое на видео непонятное существо может оказаться пришельцем

На видео, опубликованном в YouTube видно странное крохотное существо, движущееся с поразительной скоростью. У него имеется небольшой хобот, а спина «пришельца» усыпана толи мелкими камешками, то ли пушинками. Точнее узнать не представляется возможным.Видеоролик стал набирать популярность, так как пользователи активно стали обсуждать увиденное существо. Идентифицировать его «на глаз» не удалось, поэтому некоторые завсегдатаи Сети высказали предположение, что на видео запечатлен инопланетный гость.