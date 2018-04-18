АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Снятое на видео непонятное существо может оказаться пришельцем

В YouTube набирает популярность видеоролик, на котором запечатлено маленькое непонятное существо, по виду напоминающее одновременно клопа, таракана и жука. Некоторые из пользователей предполагают, что это инопланетянин.

Снятое на видео непонятное существо может оказаться пришельцем


На видео, опубликованном в YouTube видно странное крохотное существо, движущееся с поразительной скоростью. У него имеется небольшой хобот, а спина «пришельца» усыпана толи мелкими камешками, то ли пушинками. Точнее узнать не представляется возможным.



Видеоролик стал набирать популярность, так как пользователи активно стали обсуждать увиденное существо. Идентифицировать его «на глаз» не удалось, поэтому некоторые завсегдатаи Сети высказали предположение, что на видео запечатлен инопланетный гость.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Дроздов заявил про уход из программы «В
Мать Марины Африкантовой задрала юбку на ток-шоу
В Индии погибли более 20 человек в грузовике,
Alibaba приступила к разработкам беспилотных
Экстрасенс предрекла ухажёру Ольги Бузовой роман
Реальные доходы россиян за март месяц упали на
Спилберг снимет фильм по комиксам о
Кирилл Сафонов и Саша Савельева отпраздновали
Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram,
Новый компьютер от Google умеет выявлять раковые
Смартфон Bluboo S3 с батареей на 8500 мАч
Антон Шоки завёл роман с учительницей танцев
Снятое на видео непонятное существо может
Алеся Кафельникова испортила внешность новым
Обновлённый кроссовер Mahindra XUV500 получил
Николай Должанский отрастил брутальную бороду
Зрители подозревают, что Марго Овсянникова
Zotye начала серийное производство роскошного
В Югре именинник напал с ножом на своих гостей
Виктория Борисевич с Ольгой Жариковой подрались
Подземные храмы атлантов на территории Южной
Бабуины объединили усилия для побега
Итальянец получил в наследство 3 миллиарда лир,
Ученые: Алкоголь вызывает неприятный запах тела
Ученые подтверждают наличие в кофе полезных
"Короли фанеры": Яна Кошкина обошла Ольгу Бузову
Дмитрий Дюжев опроверг обвинения в употреблении
Урал давно стал самым привлекательным регионом
Глубокая пещера Италии поможет ученым обнаружить
В самолетах появятся стоячие места
Просмотреть все новости