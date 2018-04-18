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Алеся Кафельникова испортила внешность новым цветом кожи и волос

19-летняя Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова пришла на светскую вечеринку, выбрав для себя неудачный образ. Небрежно собранные обесцвеченные волосы и сильный загар, по мнению поклонников, смотрелся весьма дешево.

Алеся Кафельникова испортила внешность новым цветом кожи и волос


Последний год для Алеси Кафельниковой был непростым. Единственная дочь известного спортсмена ругалась с родителем, какое-то время не появлялась на публике из-за лечения от наркотической зависимости, страдала от депрессии. Сейчас же 19-летняя модель, по всей видимости, стала на путь истинный. Алеся продолжает сниматься в разных проектах, а поклонники не налюбуются ее новыми фотоснимками в сети Instagram.

Недавно девушка стала гостьей одной из светских вечеринок. Своим образом Кафельникова слегка разочаровала поклонников. Для себя Алеся выбрала, по мнению пользователей, неудачный образ: осветленные волосы, которые она небрежно собрала в узел, а также сильный загар. Такие «обновления» в образе девушки разочаровали фанатов.

Стоит напомнить, что Алеся Кафельникова родилась в семье прославленного российского теннисиста в истории страны Евгения Кафельникова, а также модели Марим Тишковой. Родители девушки сейчас в разводе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:30
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